- Ahmad Massoud, liderul Frontului Național de Rezistența afgan, NRF, a chemat, luni, la revolta naționala impotriva talibanilor, dupa ce purtatorul de cuvant al gruparii militante, Zabihullah Mujahid, a anunțat cucerirea Vaii Panjshir iar imagini distribui

- Frontul National de Rezistenta din Afganistan (NRF), asa cum se identifica grupul de luptatori antitalibani din Panjshir, a dezmintit luni informatia ca provincia situata in nordul tarii ar fi cazut in mainile talibanilor si a dat asigurari ca luptele continua, transmite EFE.„Afirmatia conform careia…

- Liderului fortelor de opozitie afgane din valea Panjshir, Ahmad Massoud, a salutat duminica propunerile consiliului inteleptilor religiosi (Ulema) privind o solutie negociata cu talibanii pentru a se pune capat luptelor, transmite Reuters. Liderul Frontului National de Rezistenta din Afganistan (NRFA)…

- Liderul Frontului National de Rezistenta din Afganistan, Ahmad Massoud, care se opune talibanilor, a anuntat sambata ca fortele sale vor continua lupta, transmite dpa. ''Nu vom renunta niciodata la lupta pentru Dumnezeu, libertate si dreptate", a scris Massoud pe pagina sa oficiala de Facebook.…

- Liderul Frontului National de Rezistenta din Afganistan, Ahmad Massoud, care se opune talibanilor, a anuntat sambata ca fortele sale vor continua lupta. Mesajul lui Massoud pare a fi o reactie la informatii neconfirmate conform carora Panjshir, singura provincie pe care talibanii nu o controleaza, ar…

- Talibanii s-au confruntat, luni seara, cu luptatorii Frontului Național de Rezistența din Afganistan regrupați in Valea Panjshir, singurul teritoriu din țara ramas necucerit de talibani. Potrivit Reuters, cel puțin opt talibani au fost uciși.

- Muzica in public va fi interzisa de talibani, a anunțat purtatorul de cuvant al islamiștilor, Zabihullah Mujahid, intr-un interviu pentru The New York Times . „Muzica este interzisa in Islam”, a spus acesta, „dar speram ca putem convinge oamenii sa nu faca astfel de lucruri, in loc sa ii pedepsim”.…

- Deținuții din cea mai mare închisoare din Afganistan erau eliberați duminica de insurgentii talibani, care sunt pe punctul de a prelua puterea în aceasta țara. Imagini postate online de o agenție de presa pro-talibana arata cum numeroși deținuți sunt eliberați din închisoarea…