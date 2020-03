Stiri pe aceeasi tema

- Lupta împotriva noului coronavirus constituie "cea mai mare provocare" cu care s-a confruntat Germania de la al Doilea Razboi Mondial, a afirmat miercuri Angela Merkel, citata de AFP."De la reunificarea germana, nu, de la al doilea Razboi Mondial, nu a existat o provocare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat duminica ca vor fi plasate in izolare la domiciliu toate persoanele care vor reveni in Romania din state in care exista cel puțin 500 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Decizia a fost luata de Comitetul Național pentru Situații Speciale…

- Consiliul Local Pentru Situații de Urgența al Orașului Ocna Mureș s-a intrunit in regim de urgența astazi, 11 martie 2020, pentru stabilirea unor masuri pentru prevenirea și limitarea raspandirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2 pe teritoriul orașului Ocna Mureș. Se dispun urmatoarele masuri…

- Peste 500 de decese cauzate de coronavirus au fost inregistrate in Europa, cu 97 de noi decese in 24 de ore in Italia, potrivit unui numar AFP. Italia, tara europeana cea mai afectata de noul coronavirus, a inregistrat in 24 de ore 97 de decese, ceea ce a adus la 463 numarul total de decese de la…

- Numarul oficial al cazurilor de coronavirus a ajuns, sâmbata, la 102.188, fiind consemnate pâna acum 3.491 de decese, iar peste 57.000 de pacienți au fost declarați vindecați, arata centralizarea facuta pe platforma Arcgis de Universitatea Johns Hopkins. Cele mai importante informații…

- Elevii care participa la concursuri internationale, dar si cei care studiaza cu burse Erasmus, pot pleca in alte tari. Tinerii care se intorc din tarile afectate de coronavirus sunt luati in evidenta. Autoritatile fac apel la responsabilitate si le cer parintilor sa respecte recomandarile si sa anunte…

- In vreme ce fraierii din UK, Franța, Italia, Suedia, Norvegia sau Germania trag cu dinții de sistemul public de sanatate, noi, mai șmecheri, il dinamitam și incercam sa copiem modelul american. Proști sunt aia din Vestul Europei ca nu-și privatizeaza Sanatatea, deștepți suntem noi ca o facem. Sau o…