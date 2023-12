Stiri pe aceeasi tema

- O tanara absolventa a Facultații de Medicina a Universitații „Dunarea de Jos” din Galați, care se afla in Franța pentru a-și pregati rezidențiatul, a descoperita moarta intr-un apartament. Tragedia s-a petrecut in orașul Amiens, intr-un apartament inchiriat de tanara de 31 de ani.

- O echipa de profesori cercetatori de la Chimie Farmaceutica, din cadrul Universitații „Dunarea de Jos” Galați, a creat sapunul sub forma de prajituri, din ulei alimentar rezidual. Inovația cercetatorilor galațeni este in curs de brevetare la OSIM.

- UVT a inaugurat, in prezența laureatei Premiului Nobel pentru Pace, Nadia Murad, „Institutul de cercetari avansate de mediu – ICAM”, un centru al tehnologiilor de varf in serviciul protejarii mediului. Comunitatea academica a Universitații de Vest din Timișoara...

- Asociația Artis organizeaza proiecții de film in cadrul proiectului „Monica Lovinescu – Centenarul Nașterii” – 100 de ani. Un destin care a scris istorie, vazut acum prin film. La 100 de ani de la nașterea Monicai Lovinescu, Asociația Artis din Iași va proiecta, in perioada 16 – 19 noiembrie 2023, la…

- Poluarea a atins cote uriașe in capitala Indiei, iar aerul a devenit periculos de respiratCalitatea aerului in capitala Indiei s-a inrautatit luni cand nivelurile de poluare au ajuns la cel mai ridicat nivel din acest an dupa ce vanturile slabe din sezonul rece alaturi de incendieri ale unor miristi…

- Complexul Muzeal Bistrița – Nasaud in colaborare cu UAP – filiala Tulcea, ii invita pe bistrițeni la expoziția cu papuși de autor a artistei Elena Orbocea, intitulata ECLECTIC Dolls . Evenimentul va avea loc la Casa Argintarului, din Str. Dornei, nr. 5, in ziua de 27 octombrie, ora 13.00. Expoziția…

- Proiectul ROSE a fost implementat la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra Neamț prin subproiectul „REUȘIM IMPREUNA!” pe o perioada de cinci ani (octombrie 2018 – septembrie 2023), beneficiind de un grant mare, in valoare de 801085,96 lei. Grupul ținta format din 150 de elevi pe an in primii 4…

- Administrația de Stat a Drumurilor anunța deschiderea procedurii de achiziție pentru lucrarile de reparație a nodului rutier poziționat pe drumul public M3 Chișinau – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu Romania, km 41,96. Lucrarile la acest pod au inceput in anii 1990-1991, conform proiectului elaborat…