Ape agitate în Biserica Catolică! A fost înlocuit omul care a criticat PSD, ALDE și Pro România La scurt timp dupa ce a criticat ortodocșii, chiar inaintea Paștelui, Francisc Doboș a fost schimbat din postul de purtator de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti. Doboș s-a remarcat in ultimii ani prin faptul ca a atacat politicienii din PSD, ALDE și Pro Romania și mai puțin prin declarațiile sale de purtator de cuvant al unei instituții religioase. De altfel, Doboș este un militant activ in viața socio-politica, ceea ce nu cadreaza cu misiunea sa din cadrul cultului catolic și nici cu cea a funcției pe care o deținea. Locul lui Doboș a fost luat de un intelectual de marca,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

