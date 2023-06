Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane fluturand bannere anti-NATO si drapele ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), bestia neagra a Ankarei, au defilat duminica la Stockholm, denuntand noua legislatie anti-terorista suedeza adoptata, in opinia lor, sub presiunea Turciei pentru a se alatura aliantei, noteaza AFP,…

- Turcia, Suedia și Finlanda se vor intalni la sfarșitul acestei luni pentru a incerca sa ddiscute despre lucrurile care au intarziat candidatura Suediei la NATO, a declarat duminica secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa ce s-a intalnit cu președintele turc Tayyip Erdogan, scrie Reuters.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care se pregateste pentru o premiera in viata sa politica, un al doilea tur de scrutin in alegerile prezidentiale, a declarat intr-un interviu pentru CNN ca inca nu este pregatit sa sprijine aderarea Suediei la NATO, dar s-a laudat, in schimb, cu relatia speciala…

- Erdogan a obținut cele mai multe voturi in primul tur al alegerilor din Turcia, dar Kilicdaroglu a avut mai multe voturi in marile orașe și in zone locuite de kurzi. Aceasta situație este prezentata intr-o harta difuzata de Bloomberg. Zonele din Turcia cu populație majoritara kurda sunt cele din sud-estul…

- Poliția turca a reținut 110 persoane suspectate de legaturi cu militanții Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), a anunțat presa turca. Surse de securitate au declarat ca operațiunea a fost concentrata in Diyarbakir, in sud-estul Turciei, și a acoperit peste 21 de provincii. Operațiunea a fost…

- Președintele Finlandei, Sauli Niinisto, a semnat joi, 23 martie, legea referitoare la aderarea țarii sale la NATO, care fusese adoptata de Parlament cu o larga majoritate pe 1 martie, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres . Liderul de la Helsinki anunțase ca vrea sa promulge legea inainte de…

- Ionuț Cojocaru este doctor in istorie. A publicat numeroase studii și volume despre istoria Turciei și a spațiului balcanic, avand multiple apariții in presa pe acest subiect. El a acceptat sa vorbeasca intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO despre miza alegerilor din Turcia din 14 mai, dar și posibilul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat reluarea negocierilor cu Turcia privind aderarea Suediei si a Finlandei, mentionand inregistrarea de progrese in acest dosar blocat de Ankara, informeaza AFP. Finalizarea aderarii celor doua tari nordice este „o prioritate de varf, iar noi facem…