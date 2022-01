Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai incalcit buget judetean pe 2022: din CJ se vede mai mare, iar de afara, mai mic. De cateva zile, ascuns undeva in sectiunile vechii pagini a Consiliului Judetean Iasi, se afla propunerea de buget pe anul in curs, in consultare publica. In cele 46 de pagini sunt doar tabele pline cu cifre marunte.…

- Ziua Culturii Nationale, celebrata la Senat Foto: Senatul României Senatul a celebrat astazi Ziua Culturii Nationale printr-o acțiune desfașurata cu sprijinul Institutului Cultural Român, iar Muzeul Național al Literaturii Române din Capitala a gazduit Gala Tinerilor Scriitori.…

- Cu ocazia Zilei Minoritaților Naționale, Ministerul Culturii a transmis un mesaj, prin intermediul unui comunicat de presa. „In acest an se implinesc 29 de ani de la adoptarea ‘Declaratiei cu privire la drepturile persoanelor apartinand minoritatilor nationale, etnice, religioase si lingvistice’, de…

- Vodafone va scoate la licitatie primul SMS din lume, transmis prin reteaua sa acum 29 de ani. Un angajat al companiei, Richard Jarvis, a primit pe 3 decembrie 1992, la petrecerea de Craciun, un mesaj de doar 15 caractere: „Merry Christmas”. Vodafone a anunțat ca SMS-ul va fi scos la licitatie ca NFT…

- Muzeul Bancii Nationale a Romaniei se redeschide pentru public incepand cu data de 6 decembrie 2021, iar vizitatorii vor descoperi noile amenajari din cadrul expozitiei permanente, inclusiv un lingou de aur din rezerva BNR, prezentat dupa un concept modern, utilizat in cadrul tuturor muzeelor bancilor…

- Carțile cu autograf și manuscrisele rare ale lui Emil Cioran au fost scoase la licitație. Prețul de start pentru manuscrisul lucrarii „Cartea Amagirilor”este de 1 800 de euro. Aceasta alaturi de carțile cu autograf și alte insemnari rare provin din doua colecții importante: a familiei Țuculescu-Galaction…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat joi ca Primaria Municipiului Bucuresti va scoate la licitatie un acord-cadru pentru intretinerea parcurilor. Intr-o declaratie de presa sustinuta la sediul Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, edilul a precizat ca la nivelul Consiliului General…

- Profesorul și antrenorul de judo Radu Abalaru (72 de ani) s-a stins din viața in cursul zilei de luni spre marți, conform Federației Romane de Judo. „Dupa o lunga și grea suferința, profesorul de judo de la LPS Mircea Eliade din București, Radu Abalaru, a incetat din viața. O viața pe care și-a petrecut-o…