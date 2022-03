Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Naboiu nu uita niciun moment de cumparaturile online, nici cand se afla pe strada. Vedeta a fost surprinza de paparazzii SpyNews cum și-a ridicat o comanda de la un centru. Se pare ca ea alege intotdeauna cea mai ușoara varianta.

- Sloturile video sunt probabil cele mai populare jocuri atat in ​​cazinourile online, cat și in cazinourile terestre din intreaga lume. In timp ce milioane de oameni le joaca, foarte puțini știu de fapt cum sa caștige la sloturi sau cum funcționeaza aceste jocuri. Este adevarat ca, in cea mai mare parte,…

- Atunci cand deții o afacere online, indiferent de marimea acesteia, ai nevoie de gazduire web. O prezența cat mai vizibila pe internet a devenit o necesitate pentru orice proprietar de business. Fie ca iți faci doar un website de prezentare, iți lansezi un blog sau deschizi un magazin online vei avea…

- Fiecare persoana se confrunta cu anumite particularitați ale tenului sau, in funcție de tipul acestuia: normal, mixt, sensibil, gras, acneic, uscat, etc. Pentru a combate majoritatea problemelor: cearcane, coșuri, linii fine, riduri, pete, este important sa oferi o atenție sporita rutinei de seara deoarece…

- Expertii in sanatate la nivel mondial pun pun la indoiala informatiile privind varianta deltacron a noului coronavirus, care ar fi o combinatie a variantelor delta si omicron, considerand ca ar fi rezultatul unei erori de procesare in laborator.

- Șeful unui post de poliție dintr-o comuna din Olt este cercetat dupa ce un fermeier a sesizat ca, in ziua de Boboteaza, omul legii s-ar fi prezentat in stare de ebrietate sa faca verificari, in cazul unui furt de cereale, potrivit Adevarul. Acesta ar fi condus și autospeciala poliției, in stare de ebrietate.…

- Munca de acasa prezinta atat avantaje, cat și dezavantaje, iar in funcție de nivelul tau de motivație și diferiți factori de la job, parțile rele le pot intrece pe cele bune. Chiar daca ai multe libertați, de la cum lucrezi, la cum iți aranjezi biroul, de cele mai multe ori, distragerile de atenție…

- Emisiunea „Femeia alege”, de pe Pro 2, prezentata de Majda Aboulumosha, s-a terminat la scurt timp dupa ce au inceput filmarile. Zvonurile au inceput sa apara. Principalul motiv al finalizarii acestui proiect, inainte de termen, s-a speculat ca ar fi fost chiar prezentatoarea TV. Realitatea este insa…