Stiri pe aceeasi tema

- ”Iluzii si sperante”, materialul ce deschide numarul din octombrie al publicatiei ”Constelatii diamantine”, semnat Doina Dragut, este o pretentioasa, dar foarte interesanta compozitie despre sensurile ascunse ale existentei intr-o lume duala, in contextul in care noi insine suntem fiinte duale si, de…

- Inca de la primele ore ale diminetii, traficul in Ploiesti a fost de cosmar. Pe tronsonul Bariera Bucuresti - Centru se circula bara la bara, din cauza ca se executa lucrari de frezare si asfaltare a Bulevardului Castanilor. Cu toate ca este binevenita, asfaltarea in plina zi, in timpul saptamanii,…

- Trei persoane au murit in intemperii care au afectat in ultimele trei zile sudul Frantei, cauzand inundatii si ”pagube importante”, a anuntat joi intr-un comunicat ministrul francez de Interne Christophe Castaner, relateaza AFP, potrivit news.ro.Acest episod de ploi violente, care ”a afectat…

- Un tanar alergator, in varsta de 20 ani, a incetat din viata duminica in timpul semimaratonului de la Toulouse (Franta), au anuntat organizatorii, citati de publicatia La Depeche du Midi.

- „Cel mai bine pastrat secret din Europa de Est”. Asa descriu jurnalistii de la CNN Muntii Apuseni, intr-un articol despre cele mai frumoase 20 de locuri din Europa. Munții Apuseni se afla pe lista realizata de CNN Travel alaturi de locații precum insulele Lofoten din Norvegia sau Valea Loarei din Franța.…

- Pilotul francez Anthoine Hubert, in varsta de 22 de ani, si-a pierdut viata, sambata pe circuitul Spa-Francorchamps din Belgia, intr-un accident produs in timpul cursei de Formula 2 disputata in marja Grand Prix-ului de Formula 1 de duminica, indoliind sportul cu motor din Franta. Implicat in debutul…

- F. T. Nu puține au fost accidentele rutiere inregistrate pe șoselele din județ și nu numai, din cauza folosirii telefonului mobil in timpul șofatului. Și, de asemenea, nu puține au fost persoanele decedate sau ramase cu sechele pe viața – ambele drept consecințe ale utilizarii telefonului mobil in timpul…

- • Acesta va fi gazda Campionatelor Europene si Cupei Mondiale de Parasutism N. Dumitrescu Pentru cei pasionati de avioane, dar si de saltul cu parasuta, ziua de maine poate fi considerata o adevarata sansa, mai ales ca vine in completarea minivacantei de Sf. Maria. Aeroclubul Romaniei a anuntat ca organizeaza…