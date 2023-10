Prima Seara FILIT, care a avut loc alaltaieri, a adus-o in fata publicului, pe scena Teatrului National „Vasile Alecsandri” din Iasi, pe Guzel Iahina. Datoria scriitorului, literatura care poate salva lumea in contextul fenomenului sovietic, traumele copiilor crescuti in comunism si istoria care se repeta au fost o parte din subiectele atinse in cadrul dezbaterii […] Articolul Aparitie inedita pe scena Nationalului de la Iasi: o cunoscuta scriitoare din Rusia. Cum se pozitioneaza un scriitor in fata razboiului si cum interpreteaza pacea? apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene…