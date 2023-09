Stiri pe aceeasi tema

- Strazile din sectorul Buiucani al Capitalei s-au transformat intr-o mica Venezie in seara zilei de ieri. Ploaia a inundat strazile Ion Creanga și Petricani, transmite noi.md cu referire la stiri. Din imagini se poate observa cum apa a acoperit tot carosabilul, ajungind pina și in stațiile de așteptare.…

- Ștefania are mereu apariții de senzația, așa cum s-a intamplat și de aceasta data. Iubita lui Speak nu a putut trece neobservata, dar se pare ca a fost preocupata mai mult de ținuta, decat sa gaseasca un loc unde sa iși lase bolidul de lux.

- Apariție misterioasa pe strazile Capitalei. Pe rețelele de socializare circula mai multe secvențe video cu oameni in negru, care au ieșit sa cinte in parcurile și pe strazile din Chișinau. Este vorba despre cvartetul "Select", condus de Mihai Agafița, prim Dirijor al Orchestrei Filarmonicii Naționale…

- Urmarire ca-n filme pe strazile din Capitala: Ce s-a gasit in mașina unui traficant de droguriUn traficant care transporta in masina noua tipuri de droguri a fost prins cu greu in trafic de mai multe echipaje de politie, dupa o urmarire pe strazile din Capitala, informeaza IGPR. Miercuri dimineata,…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, se arata nemulțumit ca PAS și-a instalat corturi electorale pe strazile capitalei și susține „ca guvernarea nu iși respecta propriile decizii, nici pe cele ale Comisiei Electorale Centrale”. „Obrazul lor gros nu are limita, sunt niște ipocriți in piele de oaie”, a mai…

- Primarul Nicușor Dan a scris pe Facebook ca „a fost demarat un amplu proces de reparații a strazilor din toate cele șase sectoare” ale Capitalei. El a adaugat ca „inca de saptamana trecuta, Administrația Strazilor București a inceput lucrarile de reparații la carosabil și pe trotuare”.

- Șinele de tramvai din Capitala sunt un real pericol pentru pasageri si soferi. In zeci de locuri este nevoie urgenta de intervenție. Saptamana trecuta, sina unui tramvai a perforat podeaua unui autobuz, iar unul dintre tramvaiele noi a deraiat.