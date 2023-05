Apariția varicelor – ar putea fi determinată genetic?! Dr. Toni Feodor, fondatorul VASCULARTE – Clinica de Medicina Vasculara a incheiat cu succes participarea la Vein MeetUp, in Opatija, Croația, eveniment organizat de Socetatea Croata de Chirurgie Vasculara in parteneriat cu Servier in perioada 19-20 mai. In cadrul sesiunilor de lucru, Dr. Toni Feodor, Medic Primar Chirurgie Generala, Medic Specialist Chirurgie Vasculara – competența in ecografie și Supraspecializare in Flebologie a susținut workshop-uri in care a prezentat metodele de intervenție și tratament din Clinica VASCULARTE. Astfel, Romania a contat in peisajul internațional al Chirurgiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

