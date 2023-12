Aparegio investește 25 de milioane de lei la Rovinari și Turceni Aparegio Gorj pregatește o investiție de peste 25 de milioane de lei pentru sistemul de apa și canalizare de la Rovinari și Turceni. Se au in vedere lucrari la sursele de apa și la aducțiuni, precum și construirea sau modernizarea stațiilor de tratare a apelor uzate din cele doua localitați urbane. Lucrarile ar putea fi demarate insa in primavara anului viitor, dupa intocmirea proiectului tehnic pentru ambele zone. Potrivit Aparegio Gorj, la Rovinari se propune retehnologizarea stației de tratare a apelor, reabilitarea rezervorului de inmagazinare, precum și modernizarea sistemului de alimentare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

