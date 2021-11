Stiri pe aceeasi tema

- Celebra actrița a rememorat, cu ocazia interviului acordat lui Mihai Morar in podcastul „Fain și simplu”, momentele grele legate de rolul din „Patimile lui Hristos”, care a facut-o cunoscuta pe plan internațional. De la clipele de suferința și de umilința pana la pereții desenați de fiica sa intr-un…

- Timp de 14 zile, mare parte din munca și joaca (totuși se poate considera tot munca in branșa asta) pe care am facut-o la birou a avut loc pe Philips Moda 279C9, un monitor de 27 de inci, cu calitate 4K, pe care cei de la Philips ni l-au trimis in teste, pentru a vedea ce poate și daca merita sa fii…

- Black Friday incepe astazi pe PlayStation Store și aduce o serie de oferte la jocuri, la abonamentul anual PlayStation Plus și conținut suplimentar. De asemenea, pana pe 29 noiembrie, jucatorii pot regasi reduceri speciale la partenerii din retail la jocuri exclusive și PlayStation Plus. In promoție…

- Acrobatii ca in filmele Marvel! Un tanar din Resita a vrut sa isi impresioneze prietenii si vecinii... de la inaltime, asa ca a legat cateva franghii de fereastra unei locuinte abandonate, iar apoi, cu miscari sigure si controlate, baiatul imita miscarile personajului Spider Man.

- Fiica Salmei Hayek a avut o apariție spectaculoasa pe covorul roșu la premiera filmului “Eternals”. Tanara are 14 ani și aceasta apariție in public i-a luat pe toți prin surprindere, deoarece ea nu prea „iese din barlog” – dupa cum spun apropiații familiei – la mondenitați. Salma Hayek a ferit-o mereu…

- Cel mai mare film din lume in acest moment nu este nici cel mai recent film Bond, „No Time To Die”, și nici macar „Shang-Chi și Legenda celor zece inele” de la Marvel, ci un film chinez de propaganda despre Razboiul din Coreea din anii 1950, scrie BBC, potrivit Mediafax. Filmul este centrat…

- Antonio Banderas nu va putea interpreta rolul fondatorului Lamborghini, intr-un film despre prestigioasa marca italiana de automobile si care pana la urma ii va reveni lui Frank Grillo, relateaza EFE. Banderas a renuntat la acest rol deoarece filmarile coincideau cu alte proiecte in care este…

- VIDEO| Florin Cițu – Superman. Premierul și-a pus pe Instagram un filmuleț in care apare in rolul de supererou Florin Cițu – Superman. Premierul și-a pus pe Instagram un filmuleț in care apare in rolul de supererou Premierul Romaniei, Florin Cițu, a postat joi pe contul sau de Instagram un clip in care…