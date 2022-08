NASA se pregatește sa trimita o noua racheta pe Luna. Lansarea e programata pe 29 august. Este vorba despre o racheta uriașa care pentru inceput va pleca fara echipaj. Pe viitor ar urma sa readuca astronauți pe Luna, pentru prima data in peste 50 de ani. Cunoscuta drept Space Launch System, racheta va fi lansata de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Vehiculul are aproape 100 de metri inalțime. Capsula echipajului este imbunatațita, intre altele, e mai spațioasa. Iar vehiculul are cu 15% mai multa putere decat racheta Saturn V, folosita la misiunile Apollo. Este un moment cheie pentru NASA,…