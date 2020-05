Apare o nouă pensie! Dezvăluirea care va crea un scandal imens Intr-o noua postare de pe Facebook, Claudiu Nasui a spus ca va aparea o noua pensie speciala, mascata sub numele de „renta viagera”. „Prioritatea parlamentului pe timpul pandemiei: noi pensii speciale Așa cum se intampla de obicei, aceste pensii speciale sunt strecurate in lege, sperand sa nu fie observate. Iata ce incearca sa faca un nou proiect. De data asta pensiile speciale sunt numite „renta viagera”. Noroc ca proiectul a trecut pentru aviz și la comisia pentru buget finanțe, iar eu am prostul obicei de a citi proiecte inainte sa le votez. Am semnalat comisiei ca tocmai suntem pe cale sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

