Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care prevenirea raspandirii noului coronavirus este prioritara, iar nevoile sistemului medical, ale celor care se afla in prima linie a luptei cu pandemia sunt stringente, Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta se implica in sprijinirea spitalelor si ofera…

- In Spitalul din Onești sunt in acest moment in tratament, internați, 4 pacienți confirmați cu Covid 19. Aceștia sunt intr-o stare buna. Al cincilea pacient a ajuns aseara direct la ATI, din Comanești, starea lui fiind mai grava, dar fara a fi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cinci spitale din Bucuresti si din tara vor primi, incepand de joi, aparatura si echipamente medicale indispensabile, achizitionate din fondul de urgenta deschis de Salvati Copiii Romania, pentru intarirea sistemului medical in lupta cu pandemia de COVID-19. Totodata, Salvati Copiii Romania e in dialog…

- Cinci spitale din București și din țara vor primi, incepand de astazi, aparatura și echipamente medicale indispensabile, achiziționate din fondul de urgența deschis de Salvați Copiii Romania, pentru intarirea sistemului medical in lupta cu pandemia de Covid-19. Totodata, Salvați Copiii Romania e in…

- Incepand de astazi, 17 martie, a fost suspendata activitatea de examinare pentru permise de conducere, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a acestei decizii. De asemenea, sunt reduse la maxim activitațile de relații cu publicul ale instituțiilor din subordinea MAI. De asemenea,…

- Autoritațile italiene au raportat 250 de decese in ultimele 24 de ore, un nou record negativ pentru țara cu cele mai multe cazuri de imbolnaviri cu COVID-19 din afara Chinei. Romanii din nordul Italiei au demarat campania Impreuna.

- In contextul epidemiei de COVID 19, Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta ia masuri sporite pentru prevenirea raspandirii virusului. La stabilirea acestor masuri s a avut in vedere limitarea la maximum a contactelor dintre persoane si evitarea aglomeratiei la birourile…

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a organizat astazi, 27 februarie 2020, celula de urgenta pentru a stabili masurile necesare pentru prevenirea raspandirii virusului Coronavirus Covid 19 . In cadrul sedintei au fost prezentate actiunile intreprinse pana la acest moment:…