Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații aloca spitalelor din județul Ialomița suma de 8,6 milioane de lei pentru achiziția de aparatura medicala. Oficialii unitaților medicale susțin faptul ca primele aparate au sosit deja, urmand sa aștepte o serie de aprobari speciale pentru a le pune in funcțiune. Echipamentele nu…

- Peste 330 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 1.105 de focare sunt afectate de pesta porcina. De la prima semnalare a prezentei virusului PPA in Romania, pe data de 31 iulie 2017 si pana in prezent, au fost eliminati 484.422 de porci afectati de boala si exista 2.175 de cazuri la mistreti.

- Consiliul Judetean Calarasi a depus la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, prin Programul Operational Regional, axa prioritara 8, cerere de finantare pentru dotarea cu aparatura medicala performanta a Ambulatoriului Spitalului Judetean Calarasi.

- Un numar de 16 familii, dintre care opt au copii minori, vor primi ajutoare de urgenta in valoare totala de 122.000 de lei, in urma accidentului rutier produs in dimineata zilei de 5 octombrie, pe DN 2A Slobozia...

- Procurorii DIICOT si politistii au ridicat 20 de kilograme de heroina cu o valoare pe piata de 1.500.000 de euro, in urma investigatiilor intr-un dosar de trafic de droguri in care sunt cercetati un cetatean roman si trei din Republica Moldova. La razie a fost gasita si valuta. In urma unei…

- Familiile afectate in urma accidentului rutier produs in data de 5 octombrie in judetul Ialomita vor primi ajutoare de urgenta in valoare de 122.000 lei de la bugetul de stat, a anuntat, vineri, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS). Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, pentru fiecare…

- "Consiliul Judetean Cluj va aloca pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, institutie sanitara aflata in subordinea forului administrativ judetean, nu mai putin de 2.364.750 de lei pentru achizitionarea unor aparaturi si echipamente medicale de ultima generatie. Concret, resursele financiare…

- In timpul controalelor, au fost depistate 367 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 85 erau din judetul Cluj, 33 din Bihor si 23 din Prahova.In domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 2.449 de controale in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare…