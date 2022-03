Aparate noi pentru gimnastica oneșteană Sala și loturile de gimnastica din municipiul Onești vor avea aparate noi, printr-o investiție in valoare de un milion de lei dedicata Federației Romane de Gimnastica. Vestea a fost anunțata chiar de ministrul Sportului, Eduard Novak. „Suntem in plin proces de implementare a unui proiect de redresare și dezvoltare a gimnasticii, alaturi de federația de […] Articolul Aparate noi pentru gimnastica oneșteana apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

