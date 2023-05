Autoritațile, nepasatoare! Familia tinerei de 28 de ani ținuta in lanțuri de parinți NU a fost verificata de Primarie. Calvarul a durat peste 10 ani. Apar noi informații in cazul tinerei de 28 de ani legate cu lanțuri de dulap de catre parinții ei. Primaria orașului Baraolt din Covasna spune ca familia nu a fost verificata din 2020, iar tatal depunea un formular prin care declara ca are grija in mod corespunzator de fata lui. Urmeaza informații care va pot afecta emoțional! Tanara sufera de un handicap psihic grav, iar de cand a implinit 18 ani, parinții ei ar fi ținut-o in lanțuri, legata de…