Vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de chinezii de la Sinopharm prezinta o eficienta de 86%, spun cercetatorii din Emiratele Arabe Unite, unde au fost efectuate testele clinice. Rezultatele ultimelor teste clinice realizate in Emiratele Arabe Unite arata ca vaccinul chinezesc de combatere a coronavirusului prezinta o eficienta de 86%, stirea aducand astfel un nou concurent in cursa globala a vaccinului care sa puna capat pandemiei, transmite The Guardian.