Apa nu trebuie poluata! Nici macar apele reziduale din canalizare nu trebuie sa le poluam mai mult decat sunt ele deja. Aruncarea de șervețele, par etc. duce la infundarea pompelor de canalizare, atrag ne atenția Apa Canal Ilfov. Apa Canal Ilfov atrage atenția publicului asupra obiectelor care aruncate in vasul de toaleta sau la chiuveta ajung in cele din urma sa infunde pompele de canalizare și de aici apare revarsarea apelor de canal in strada și mirosurile pestilențiale degajate plus toate problemele care decurg de aici. Par, șervețele și dischete pentru demachiere, deșeuri din construcții,…