Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la carburanti sunt in crestere comparativ cu luna trecuta, Romania aflandu-se acum pe locul 8 in topul tarilor cu cea mai ieftina benzina si pe locul 6 in ceea ce priveste motorina. Pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 7,7%, iar in cazul motorinei, cresterea este de 6%. Un…

- Economie Primariile din Teleorman au primit 19.540.000 lei pentru cheltuieli de funcționare și dezvoltare / Sumele alocate fiecarui UAT octombrie 25, 2022 14:39 Guvernul a aprobat astazi alocarea sumei de 726,6 milioane lei pentru sprijinirea unui numar de 3.080 de unitați administrativ-teritoriale…

- Prețurile la carburanți vor goli buzunarele șoferilor. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica anunța ca, in weekend, inclusiv luni, 17 octombrie, un litru de motorina va avea un preț maxim de 27 de lei și 95 de bani, cu 27 de bani mai mult decat astazi.

- Eveniment 89 de intervenții ale paramedicilor SMURD Teleorman, in doua zile octombrie 10, 2022 11:07 Echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “A.D. Ghica” al județului Teleorman au participat, in doua zile, la un numar de 103 misiuni. Potrivit reprezenanților…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile plafon la carburanți pentru ziua de vineri, 30 septembrie. Astfel, conducatorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzina cu cifra octanica A-95 – 23,91 lei, cu 2 bani mai mult decit ieri. La rindul sau, motorina…

- O stație de carburanți din Baia Mare a fost sancționata cu suma de 10.000 de lei, pentru ca la pompa de benzina a curs motorina. Aproximativ 100 de clienți au avut nevoie de reparații la mașina dupa ce au alimentat acolo.

- Vineri, la stațiile de carburanți din București, un litru de motorina se vinde cu valori intre 7.90 si 8.10 lei, potrivit Peco-onlie. Benzina standard se vinde in marile rețele cu prețuri cuprinse intre 6.63-6.78 lei, ceea ce insemna ca se pastreaza diferența de peste 1 leu/litru intre cele 2 tipuri…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța din nou scumpiri la carburanți. Pentru, joi, 25 august, benzina se scumpește cu 3 bani, iar motorina cu 28 bani. Maine, un litru de benzina va costa 25,84 lei, iar unul de motorina 26,77 lei.