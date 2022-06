Apa potabilă, raționalizată în mai multe județe din țară: Iași, Botoșani, Vrancea, Arad, Dolj Apa potabila incepe sa fie raționalizata in tot mai multe județe din țara, in contextul secetei care a produs deja pagube culturilor agricole. Urmeaza cateva zile de canicula, iar ingrijorarea autoritaților este cu atat mai mare, cu cat devine tot mai dificila asigurarea unei rezerve constante de apa pentru populație. In acest context, s-a trecut deja la raționalizarea apei potabile in județe precum Iași, Botoșani, Vrancea, Arad sau Dolj, iar lista este deschisa. Astfel, la Arad, Compania de Apa locala a anunțat ca va rationaliza apa in trei localitati, fiind lansat un apel catre populatie sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

