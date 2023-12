Apă potabilă pentru locuitorii Vârteju: Recepție parțială a proiectului de extindere a rețelei Apa Ilfov S.A., Operatorul Regional responsabil pentru gestionarea serviciilor de alimentare cu apa potabila și canalizare in județul Ilfov, a anunțat recepția parțiala a lucrarilor de extindere a rețelei de distribuție a apei potabile in cartierul Varteju. Potrivit unui comunicat de presa transmis de instituție, aceste lucrari fac parte din contractul R01 „Reabilitare și extindere rețele alimentare cu apa, rețele de canalizare, stații de pompare apa uzata in Magurele”, in cadrul proiectului „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA CI APA UZATA DIN JUDEȚUL ILFOV, IN PERIOADA… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 7 noiembrie, Saturn staționar se pregatește sa intre in mișcare directa. Prima saptamana a lunii este ideala pentru o munca interioara serioasa și dezvoltarea voinței, definirea obiectivelor de viața, deoarece energiile planetei sunt concentrate, in acord maxim cu dorința naturala a oamenilor de…

- Pe 7 noiembrie, Saturn staționar se pregatește sa intre in mișcare directa. Prima saptamana a lunii este ideala pentru o munca interioara serioasa și dezvoltarea voinței, definirea obiectivelor de viața, deoarece energiile planetei sunt concentrate, in acord maxim cu dorința naturala a oamenilor de…

- Pe 7 noiembrie, Saturn staționar se pregatește sa intre in mișcare directa. Prima saptamana a lunii este ideala pentru o munca interioara serioasa și dezvoltarea voinței, definirea obiectivelor de viața, deoarece energiile planetei sunt concentrate, in acord maxim cu dorința naturala a oamenilor de…

- Pe 7 noiembrie, Saturn staționar se pregatește sa intre in mișcare directa. Prima saptamana a lunii este ideala pentru o munca interioara serioasa și dezvoltarea voinței, definirea obiectivelor de viața, deoarece energiile planetei sunt concentrate, in acord maxim cu dorința naturala a oamenilor de…

- Intr-o acțiune coordonata de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), cu sprijinul Serviciului Roman de Informații (SRI) și al Jandarmeriei Capitalei, a avut loc astazi o operațiune de mare amploare in zona Unirii din București. Motivul acestei…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a decis sa inchida temporar restaurantul McDonald’s din Gara de Nord, unul dintre cele mai aglomerate puncte de tranzit din București. Acest demers vine in urma nerespectarii mai multor prevederi legate de normele alimentare. Inspectorii ANPC…

- Reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral au transmis vineri, printr-un comunicat de presa, ca a fost semnat cel de-al noualea contract din cele 11 din cadrul proiectului de reducere a eroziunii costiere. “Lotul 6 – Costinesti este al IX –lea contract semnat din cele 11 ce a fost…

- Padurea Comorova a aparut in urma proiectului de plantare a perdelelor forestiere de protectie, care la inceputul secolului XX se intindea de la Costinesti pana la Mangalia. In anul 1971, sub ordinal dictatorului Nicolae Ceausescu, o mare parte din padurea Comorova a fost defrisata pentru a se construi…