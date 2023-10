Apa Mării Negre s-a încălzit la sfârșit de octombrie ca în iunie. Cum este posibil Un fenomen rar a fost observat la Marea Neagra și specialiști spun ca nu s-a mai intamplat de 40 de ani. In ultimii ani, fie ca ne place, fie ca nu, au aparut modificari importante a ciclului termic pe perioada unui an, in funcție de anotimpuri. Iernile au ajuns mai sarace in ninsori, iar verile cu valori extreme de pana la 44-48 de grade, cel puțin in 2022 și 2023 fiind depașite recorduri de temperatura. ”Temperatura apei marii, raportat la media multianuala, prezinta un trend ascendent. Astazi (vineri, 20 octombrie 2023) sunt 18 grade Celsius in larg și 16,8 grade Celsius la mal. Raportat la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai ridicata temperatura pentru o zi de 21 octombrie, de cand se fac masuratori și pana in prezent, a fost inregistrata la Turnu Magurele (Teleorman), unde termometrele au aratat o temperatura de 35,1 grade Celsius. UPDATE ora 21.30. Conform datelor stranse de Administrația Naționala de Meterologie…

- Cele mai ridicate temperaturi au fost de +35,1 C la Turnu Magurele, +35 C la Bechet, +34,6 C la Zimnicea, +34,1 C la Tecuci, +34 C la Giurgiu și +33,9 C la Tecuci, arata datele ANM. La București Filaret au fost +32,5 C, iar la Constanța, +31,8 C. Cele mai scazute minime au fost la […]

- Cea mai ridicata temperatura pentru o zi de 21 octombrie, de cand se fac masuratori și pana in prezent, a fost inregistrata la Turnu Magurele (Teleorman), unde a fost inregistrata o temperatura de 35,1 grade Celsius. UPDATE ora 21.30. Conform datelor stranse de ANM, la București a fost cea mai calda…

- Cu temperaturi de 30 grade Celsius prognozate in weekend și cu apa marii calda de 18-20 grade Celsius, vremea pe litoralul romanesc seamana cu un inceput de iulie, deși am trecut de jumatatea lunii octombrie.

- "Aceasta masa de aer tropical va persista o vreme destul de lunga, atat astazi, cat și in weekend și foarte probabil și in prima jumatate a saptamanii care urmeaza, tot in partea de sud și de est a teritoriului vom avea canicula, dar și in celelalte regiuni vorbim de vreme calduroasa.Acest lucru inseamna…

- Platforma iSWIM, care monitorizeaza temperatura apei in zona stațiunii Mamaia, nu mai funcționeaza de anul trecut, din cauza unui atac cibernetic, a declarat Florin Timofte, directorul tehnic al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina (INCDM) ”Grigore Antipa” din Constanta pentru Info Sud-Est.…

- Opt judete si municipiul Bucuresti se vor afla miercuri sub avertizare Cod rosu de canicula si disconfort termic deosebit de accentuat, temperaturile fiind estimate la 40-42 de grade. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in judetele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Braila,…

- ​Canicula pune stapanire pe Romania. București și alte opt județe din sudul și sud-estul țarii sunt sub cod roșu, meteorologii avertizand ca temperaturile pot ajunge pana la 42 de grade. Temperatura din termometre se va resimți și cu pana la zece grade in plus de catre organism „Este posibil sa resimtim…