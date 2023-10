Stiri pe aceeasi tema

- Trecerea de la ora de vara la cea de iarna ii afecteaza atit pe oamenii sanatoși de virsta activa, cit si pe cei cu boli cronice, arata un psihiatrul bulgar Veselin Gherev. Din acest motiv, susține el, tarile din grupul BRICS (format in jurul Rusiei, Chinei și Braziliei) au renunțat la aceasta schimbare…

- Incepand cu 1 octombrie, Indicele de referința pentru creditele consumatorilor – IRCC inregistreaza o mica majorare de 0,02%, dupa ce trimestrul trecut a avut o ușoara scadere. In perioada 1 iulie – 30 septembrie 2023, IRCC a avut valoarea de 5.94%, insa odata cu noua sa actualizare, indicele de referința…

- Practic, trecerea de la ROBOR la IRCC pe care au facut-o aproximativ 17.000 de oameni anul trecut a fost doar o soluție temporara. Specialiștii vin și cu un avertisment: suprataxarea bancilor s-ar putea rasfrange asupra dobanzilor.Valoarea IRCC aferenta trimestrului II din 2023 este de 5,96% pe an,…

- Specialiștii NASA au efectuat, in anul 2022, un experiment real prin care au incercat sa devieze asteroidul Dimorphos. Acesta a fost lovit cu o nava spațiala, dar efectele secundare sunt dezastruoase. Asteroidul in sine a fost distrus, dar in urma impactului a fost declanșata o furtuna de bolovani "la…

- Ministrul PNL al Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat ieri lansarea in dezbatere publica a unui „draft” de Cod silvic, dar nu a precizat cine sunt experții care au elaborat draftul și cat a costat operațiunea de modificare a Legii nr.46/2008-Codul Silvic. 350.000 de euro pentru 47…

- Specialistii UNESCO au evaluat, luni, pagubele produse de atacul cu rachete lansat saptamana trecuta asupra Catedralei “Schimbarea la Fata” din centrul orasului ucrainean Odesa, a declarat viceprimarul localitatii Oleg Brindac, potrivit agerpres.ro. Potrivit acestuia, cea mai mare catedrala ortodoxa…

