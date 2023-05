Stiri pe aceeasi tema

- Șapte tineri activiști impotriva schimbarilor climatice s-au urcat duminica pe Fontana di Trevi din Roma și au aruncat in apa carbune praf pentru a o innegri, relateaza Reuters. Protestatarii din grupul Ultima Generazione („Ultima generație”) au ținut pancarte pe care scria „Nu vom plati pentru combustibil…

- Doi aparatori ai drepturilor omului au fost condamnati luni in China la 14, respectiv 12 ani de inchisoare, dupa un proces fara public inceput in iunie anul trecut, transmite Reuters, citand o sursa din familia unuia din ei si grupuri de aparatori ai drepturilor omului.Avocatii Xu Zhiyong, in varsta…

- Un tribunal din Suedia a decis marti ca Greta Thunberg si sute de alti activisti pentru clima pot sa continue un proces colectiv ce a fost deschis impotriva statului suedez pentru "politici insuficiente in privinta protejarii climei", informeaza Reuters.