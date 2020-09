Locuitorii orașului Cornești din raionul Ungheni știu bine prețul apei. De zeci de ani, aici nu mai funcționeaza sistemul de apa și canalizare, astfel ca unica sursa de apa sunt fantinile. La ora actuala, in orașul Cornești sunt inregistrate peste 70 de fantani publice și circa 400 de fantani particulare. Pe 20 septembrie, dupa o reparație capitala, a fost sfințita una dintre cele mai solicitate fantani din localitate. Situata in preajma unor blocuri de locuit cu peste 100 de apartamente, fantana respectiva a fost construita cu exact 30 de ani in urma, la inițiativa lui Valeriu Jardan, pe atunci…