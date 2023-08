Stiri pe aceeasi tema

- Tariful la gaz pentru clienții Rotalin Gaz ar putea fi de 11,80 lei pe metru cub (inclusiv TVA). Aceasta reiese din proiectul de hotarire publicat de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE). Totodata, tariful Moldovagaz, care furnizeaza gaze catre marea majoritate a consumatorilor,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) atesta in continuare o majorare tot mai pronunțata a valorii cotațiilor Platts, tendința susținuta de nivelul ridicat al cererii la produse petroliere la nivel global. Astfel, doar in ultimele trei zile, cotația Platts la motorina a crescut…

- Primaria Chișinau a venit cu o reacție, dupa ce ANRE a anunțat ca urmeaza sa remita la Procuratura Generala rezultatele controlul efectuat la S.A. „Apa-Canal Chișinau”. „Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica este acel for in care au fost delegate persoane pe criterii politice pentru a…

- Agenția Naționala de Reglementare in Energetica anunța ca a terminat controlul efectuat la S.A. „Apa-Canal Chișinau” și urmeaza sa remita rezultatele la Procuratura Generala. Totodata, ANRE a obligat conducerea intreprinderii, in termen de 3 luni, sa intreprinda acțiuni in vederea redresarii situațiilor…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat proiectele de hotarare cu privire la noile tarife la energia electrica, livrata consumatorilor „Premier Energy” și FEE Nord. Proiectele respective ar urma sa fie aprobate in cadrul ședinței de astazi, scrie Deschide.md. Astfel, consumatorii…

- Enegia electrica s-ar putea ieftini, anunța Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE), care constata premise de micșorare a prețurilor pentru furnizarea energiei electrice de catre furnizorii serviciului universal și de ultima opțiune. In acest context, Agenția examineaza in regim urgent…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) va examina astazi, 7 iunie, solicitarea Moldovagaz privind ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali, bazata pe estimarile prețurilor prezentate Energocom. Astfel, prețul pentru consumatorii casnici…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a recepționat astazi, 5 iunie 2023, solicitarea S.A. „Moldovagaz” privind ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali, bazata pe estimarile prețurilor prezentate de S.A. „Energocom”. Astfel, miercuri,…