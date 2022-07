Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Cateasca, in ziua de marti 19.07.2022, intre orele 9 – 13, fiind afectati utilizatorii din satele Catanele si Recea. Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia de lucrari pentru modernizarea Statiei de pompare…

- Apa potabila va fi oprita, luni, incepand cu ora 8, pentru aproximativ 24 de ore, in zona Albert din Blejoi. Anuntul a fost facut de Primaria comunei, pe Facebook. "Luni, 18 iulie, de la ora 08:00 dimineața, pana marți, 19 iulie, la aceeași ora, alimentarea cu apa potabila va fi oprita in…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitești va executa in data de 30 iunie 2022, intre orele 9 – 17, lucrari pentru inlocuire pompa foraj la Stația de Pompare Cateasca. Vor fi afectați de aceasta oprire utilizatorii din sat Cateasca, zona centru, comuna Cateasca. „Ne cerem scuze fața de consumatorii afectați…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitești aduce la cunoștința beneficiarilor sai ca, in perioadele de seceta prelungita, orice consum exagerat poate conduce la presiune scazuta sau chiar la lipsa apei pentru o parte din consumatorii branșați la rețeaua publica de alimentare cu apa potabila. In ultimele zile,…

- Apa Canal: Furnizarea apei potabile in perioadele de seceta prelungita Societatea Apa Canal 2000 SA Pitești aduce la cunoștința beneficiarilor sai ca, in perioadele de seceta prelungita, orice consum exagerat poate conduce la presiune scazuta sau chiar la lipsa apei pentru o parte din consumatorii branșați…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitești va sista furnizarea apei potabile astazi, 22 iunie 2022, in Pitești, in intervalul orar 09:00 – 15:00, fiind afectați utilizatorii de pe strazile: Stefan Ciobanu, Case, CET, bl B1a, Prundu, Auchan, Wolswagen. Oprirea furnizarii apei potabile pe conducta CET DN 200…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va executa in data de 24 mai 2022, intre orele 12 – 20, lucrari de modernizare a statiei de pompare Smeura, alimentarea cu apa potabila in comuna Mosoaia fiind intrerupta in acest interval orar pentru utilizatorii din urmatoarele strazi: Viilor, Hintesti, Stoenari,…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in orasul Stefanesti si in comuna Cateasca, in data de 3 mai 2022, pentru executia de lucrari, dupa cum urmeaza: orasul Stefanesti, intre orele 9 – 22: lucrari de igienizare a rezervorului de inmagazinare a apei din Statia de pompare…