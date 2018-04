Anunţul zilei în showbiz. A născut un băiat în mare secret Un reprezentant al actritei nu a raspuns la solicitarea The Hollywood Reporter de a confirma informatia. Site-ul Hollywood Pipeline a fost primul care a publicat aceasta informatie, prezentand o fotografie in care Jamie Linden, in varsta de 37 de ani, apare tinand in brate un bebelus, alaturi de Rachel McAdams, in varsta de 39 de ani. Informatii despre sarcina actritei Rachel McAdams au aparut in februarie. Insa, actrita, care a pastrat relatia de doi ani cu Linden in afara luminii reflectoarelor, nu a comentat public despre faptul ca va deveni mama. Jamie Linden este cunoscut,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Romaniei ramane in continuare unul dintre cele mai ieftine orase din lume in care sa traiesti, arata un studiu publicat joi de Economist Intelligence Unit (EIU). Potrivit acestui studiu, care analizeaza costul vietii in 133 de orase din lume, Bucurestiul se situeaza si anul acesta…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. UPDATE 6.45 Oscar 2018: "The Shape of Water", de Guillermo del Toro,…

- Vedetele care au participat la cea de-a 90-a editie a galei Oscar, care a avut loc duminica seara, la Dolby Theatre din Los Angeles, au afisat pe covorul rosu tinute glamour si indraznete, demne de cea mai mare "noapte a industriei cinematografiei americane".

- Cea de-a 90-a ediție a Galei Premiilor OSCAR 2018 a avut loc la Dolby Theatre, din Los Angeles. Cel mai bun film al anului a fost desemnat „The Shape of Water”. Lista premianților: 1. Cel mai bun film – The Shape of Water 2. Cea mai buna actrița intr-un rol principal – Frances McDormand 3. […]

- Guillermo del Toro a primit premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, pentru lungmetrajul "The Shape of Water", la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

- Monica Birladeanu a luat calea Americii pentru a studia actoria, insa a ajuns sa traiasca acolo. Cu toate ca in momentul de fața lumea o considera „fata de peste Ocean”, actrița susține ca este o romanca autentica, ba mai mult spune ca nu au uitat niciodata de unde a plecat. Monica Birladeanu taie și…

- Aceasta este clasa 2018 a nominalizaților la premiile Oscar. Ieri, mare parte dintre actorii care au primit cate o nominalizare pentru un trofeu, in cadrul ediției care va avea loc pe 4 martie, s-au strans pentru poza de grup și un banchet, organizate la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Printre…

- Los Angeles, 22 ian /Agerpres/ - Lungmetrajul "Transformers: The Last Knight" conduce plutonul filmelor care au fost nominalizate luni la Zmeura de Aur pentru cele mai proaste pelicule cinematografice ale anului 2017, intr-o lista pe care se regasesc pelicule in care joaca actori premiati cu Oscar,…