Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea cu Astra Zeneca, la liberConform informatiilor furnizate de autoritati, astazi, Valeriu Gheorghita, coordonatul campaniei de vaccinare din Romania urmeaza sa sustina o conferinta de presa, unde va prezenta o circulara pentru ca vaccinarea cu serul Astra Zeneca sa se desfasoare la liber in…

- Șapte persoane vaccinate cu serul anti-Covid de la AstraZeneca au murit in urma formarii unor cheaguri de sange in Marea Britanie, dintr-un total de 30 de cazuri raportate pana acum, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Anunțul a fost facut de agenția britanica de reglementare in domeniul medicamentelor…

- Carantinarea Bucureștiului ar putea avea loc din moment in moment, in condițiile in care rata de infectare in Capitala a trecut de 6 la mia de locuitori. Conform legii, orașul ar trebui sa fie inchis. Autoritațile susțineau ieri ca incearca sa evite aceste masuri restrictive in perioada urmatoare. In…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii a spus ca in ședința de Guvern s-au adoptat doua proiecte de acte normative, dar și un memorandum. Unul dintre aceste acte normative care au fost adoptate este despre continuarea activitații la persoanele care implinesc varsta de pensionare, daca doresc sa lucreze in…

- Autoritațile au anunțat ridicarea restricției de varsta la administrarea vaccinului Astra Zeneca. Programarile se pot face in platforma chiar și pentru persoanele peste 55 de ani. Comitetul pentru Coordonarea Vaccinarii a decis ca toți cetațenii adulți ai Romaniei, indiferent de varsta, vor fi vaccinați…

- Centrele mobile care vor vaccina in mediul rural vor funcționa, cel mai probabil, din luna aprilie, spune medicul Valeriu Gheorghita. Autoritațile se gandesc inclusiv la inființarea unor centre mobile in cabinetele medicilor de familie. Cel mai probabil vaccinul Johnson va primi zilele urmatoare…

- Chile a depasit, marti, un milion de persoane vaccinate impotriva COVID-19, la sase zile de la debutul procesului de imunizare in masa a persoanelor in varsta, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Mai bine de un sfert dintre persoanele vaccinate au peste 78 de ani. Pana acum, Chile a vaccinat 1.025.580…

- Chile a depasit marti un milion de persoane vaccinate impotriva COVID-19, la sase zile de la inceperea procesului de vaccinare in masa a persoanelor in varsta, dupa ce personalul medical a fost deja vaccinat incepand cu luna decembrie, informeaza AFP. In Chile au fost vaccinate in total 1.025.580 de…