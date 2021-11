Anunțul specialiștilor despre Omicron, tulpina care a îngrijorat planeta. Cum ne putem proteja „Au mai fost mutații care pareau sa eludeze raspunsul nostru imunitar, cum e varianta Beta, aparuta tot in Africa de Sud. Dar varianta Beta nu are și o infecțiozitate foarte mare. Varianta Delta e caștigatoare pentru ca infecteaza foarte mulți oameni, insa, din fericire, nu este atat de schimbata incat vaccinurile și anticorpii noștri, daca am avut boala, sa nu o recunoasca.Asta e partea buna cu Delta, chiar daca se raspandește foarte mult, chiar daca se raspandește și printre oamenii vaccinați, anticorpii noștri o recunosc și putem preveni formele grave. Vaccinurile funcționeaza cu Delta”, a… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

