Anunțul serii: Se dau măști gratis pentru 2,3 milioane de români Ministrul Sanatații Nelu Tataru a declarat joi seara ca s-a aprobat OUG-ul privind acordarea gratuita de maști catre persoanele defavorizate. Se vor acorda 50 de maști de persoana pentru o perioada de doua luni. ”In urma modificarii in Parlament a hotararii de guvern privind starea de alerta, am adoptat astazi in ședința de guvern o Ordonanța de Urgența privind acordarea de catre Ministerul Sanatații, prin Direcțiile de Sanatate Publica, catre autoritațile locale necesarul de maști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate. In acest sens, am aprobat maști de protecție pentru 2,3… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

