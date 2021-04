Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul Rusiei privind ordinul ca trupele sale sa revina in bazele lor permanente incepand de vineri este important, a afirmat un reprezentant al NATO, care a precizat insa ca Alianta Nord-Atlantica va ramane vigilenta, relateaza Reuters si AFP. ''Orice masuri catre detensionare luate de Rusia…

- ​NATO a luat act joi de anunțul retragerii soldaților ruși desfașurați lânga granița ucraineana și în Crimeea, dar „ramâne vigilenta” și solicita Moscovei sa-și retraga toate forțele de pe teritoriul ucrainean, a spus un oficial, citat de AFP. "Orice masura…

- Rusia a ordonat comandamentului fortelor sale armate ca trupele sa revina in bazele lor permanente incepand de vineri, dupa exercitiile militare aflate in desfasurare in Crimeea si Marea Neagra, transmit Reuters si AFP. ''Trupele si-au demonstrat capacitatea de a asigura o aparare credibila…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut marti Rusiei sa-si retraga trupele pe care le comaseaza la frontiera cu Ucraina si a subliniat ca Alianta Nord-Atlantica, nu Moscova, este cea care va decide daca Ucraina va deveni membra a organizatiei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Rusia trebuie sa fie pregatita pentru cel mai rau scenariu in ceea ce priveste sanctiunile SUA, din cauza "politicii ostile si impredictibile" a Washingtonului, a comunicat joi Kremlinul, informeaza Reuters. SUA au atentionat ca vor impune noi sanctiuni impotriva Moscovei in legatura cu tratamentul…

- Rusia a anuntat luni ca este in contact la nivel inalt cu Statele Unite in legatura cu tensiunile din Ucraina si a respins temerile legate de prezenta sporita in regiune a trupelor rusesti, angajandu-se in acelasi timp sa raspunda noilor sanctiuni ucrainene, transmite Reuters potrivit Agerpres.…

- Rusia ameninta ca o noua escaladare a razboiului in Donbas ar putea ”disstruge” Ucraina, iar NATO isi exprima ingrijorarea fata de o importanta consolidare a prezente militare ruse in estul acestei tari, devastat de razboi, relateaza Reuters potrivit news.ro. Imagini difuzate pe retele de…

- Marea Britanie a indemnat Rusia sa respecte angajamentele sale internationale privind respectarea drepturilor omului dupa retinerea a peste 1.600 de persoane la Moscova si in alte orase din Rusia in timpul protestelor de sambata organizate la apelul opozantului Aleksei Navalnii, relateaza Reuters. "Suntem…