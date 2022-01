Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare femeie despre perioada sarcinii ca despre cea mai frumoasa și, totodata, cea mai grea experiența traita. Bucuria de a avea un copil intrece orice. Insa, e bine de știut ca vine la pachet și cu o mulțime de probleme de sanatate, iar unele din ele persista chiar și dupa naștere. Profita acum :…

Masa de Craciun este incompleta fara sarmale, motiv pentru care gospodinele de pretutindeni s-au apucat deja de prepararea acestora. Fiind unul dintre preparatele preferate ale romanilor, sarmalele sunt nelipsite și de la masa de Anul Nou. Ce sa nu faci pentru ca sarmalele sa nu se faramițeze

- Elevii s-ar putea intoarce la ore pe data de 10 ianuarie. Parintii cer prelungirea vacantei de Craciun cu inca o saptamana. Petiția a fost semnata de peste 43.000 de mii de oameni. Vacanta de Craciun a elevilor s-ar putea prelungi cu o saptamana. Astfel, in loc de 3 ianuarie, elevii s-ar putea intoarce…

Sir John Bell, un important expert britanic in domeniul sanatatii, a declarat ca datele preliminare ale unui studiu sugereaza ca Omicron se comporta „destul de diferit" in comparatie cu tulpinile anterioare de coronavirus. Persoanele infectate au un simptom comun, la inceput, durerea in gat.

Nervul sciatic sau cel mai lung nerv al corpului uman este situat la partea din spate a picioarelor.

Romanii trebuie sa fie foarte atenți in preajma Craciunului, mai ales la artificiile pe care le cumpara de la diferiți comercianți. Polițiștii au venit cu un avertisment chiar intr-o perioada in care efectele pirotehnice sunt la mare cautare. Amenzile pot ajunge la 7.500 lei.

Il gasești in supermarket in stare bruta sau pe rafturile plafarurilor in cutii și aduce beneficii importante organismului uman. Planta-minune care ajuta la infecția COVID. Ghimbiriul, ca despre el este vorba, este un aliment cu proprietați spectaculoase, iar aceasta informație este confirmata și de…

- Ministrul Mediului a anunțat public, joi, cand va incepe programul Rabla pentru 2022. Tanczos Barna estimeaza ca programul ar putea incepe in mai puțin de trei luni. De asemenea, el a informat ca bugetul pentru anul urmator a crescut semnificativ. „Conform estimarilor, pe 1 februarie ar trebui sa pornim…