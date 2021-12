Anunțul Ministerului Apărării din Ucraina: Femeile pot fi incluse într-o posibilă mobilizare Ministerul Apararii din Ucraina a anunțat extinderea categoriilor profesionale specifice femeilor ce pot fi incluse intr-o posibila mobilizare in cazul unui conflict militar cu Rusia. Astfel, resursele umane ale armatei vor fi extinse cu pana la trei – patru milioane. Ordinul nr. 313 prevede ca femeile intre 18 și 60 de ani, apte pentru serviciul militar și a caror activitate profesionala face parte dintr-un spectru de peste 100 de profesii relevante armatei, vor fi obligate sa se inscrie anul viitor in Forțele Armate Ucrainene. Inscriere se va face in centrul teritorial pentru resurse umane din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

