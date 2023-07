Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Farul Constanta a anuntat, vineri, despartirea de mijlocasul Carlo Casap.“Mijlocasul Carlo Casap nu mai este, incepand de astazi, jucatorul echipei noastre”, a precizat Farul, conform News.ro. CITESTE SI Supercupa Angliei dintre Manchester City și Arsenal se va disputa pe 6 august 18:41…

- Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a dezvaluit ca in contractul dintre club și atacantul Mamadou Thiam (28 de ani), dorit de FCSB, exista o clauza de reziliere. „In principiu nu ne dorim sa-l vindem”, a transmis acesta. Gigi Becali nu a reușit sa-l convinga pe Arnold Garita sa semneze cu FCSB…

- CFR Cluj a pregatit o varianta-șoc in cazul in care finanțatorul Ioan Varga nu se va ințelege cu Dan Petrescu. Ladislau Boloni, proaspat promovat cu Metz in Ligue 1, este dorit in Gruia. Conform unor surse din anturajul celor de la CFR Cluj, discuția finala dintre Dan Petrescu și Nelu Varga s-a amanat…

- Marți, Marius Șumudica, antrenorul celor de la Al-Raed (Arabia Saudita), a spus ca a discutat cu Ioan Varga și ca ar fi dorit inapoi la CFR Cluj. Finanțatorul ardelenilor neaga vehement posibilitatea ca Șumi sa revina in Gruia. „Ceea ce spune Marius Șumudica despre venirea la CFR Cluj este o mare vrajeala.…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a comentat mesajul lui Nelu Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, dupa ce acesta a anunțat ca se retrage din fotbal. La fel ca Becali in urma cu doua saptamani, Varga a susținut dupa CFR - CSU Craiova 1-1 ca se retrage, din cauza arbitrajelor. Finanțatorul de la FCSB…

- Situația este exploziva la CFR Cluj nu doar din cauza ca echipa a ieșit din lupta pentru titlu, dupa 1-1 cu Universitatea Craiova, dar și fiindca jucatorii nu au incasat nici un salariu pe 2023. Ultimul salariu incasat a fost pe decembrie, fiindca altfel CFR Cluj nu ar fi obținut licența pentru cupele…

- CFR Cluj - Universitatea Craiova 1-1. Nelu Varga, patronul ardelenilor, a anunțat ca iese din fotbal. Finanțatorul de la CFR considera ca echipa sa a fost dezavantajata de arbitrajul de la meciul cu oltenii. Radu Petrescu l-a eliminat pe Andrei Ivan, apoi a anulat „roșul” dupa consultarea VAR. Jucatorul…

- Bocciu, liderul galeriei de la Rapid, și-a anunțat „discipolii”, la meciul de handbal cu Vipers de ieri, ca nu va fi prezent in Giulești la derby-ul cu CFR Cluj. E un anunț mai mult decat enigmatic al lui Liviu Ungurean, chiar inaintea meciului cu echipa amicului Nelu Varga. Rapid - CFR Cluj se joaca…