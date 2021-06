Premierul Florin Cițu a anunțat, duminica, ca Guvernul va adopta saptamana viitoare o Hotarare privind acordarea de ajutoare financiare pentru familiile afectate de inundații. “Anunt acum o Hotarare de Guvern pentru a ne asigura ca ajutoarele de urgența ajung rapid la persoanele care au nevoie. Vom da o Hotarare de Guvern care sa instituie o […] The post Anunțul Guvernului: intre 1.500 de lei și 5.000 de lei pentru familiile afectate de inundații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .