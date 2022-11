Anunțul din această seară al Guvernului: Cresc pensiile! Liderii coaliției de guvernare au stabilit luni seara, 21 noiembrie, in cadrul unei ședințe in care au discutat despre pensii, ajutoarele sociale oferite persoanelor vulnerabile, bugetul de stat pe 2023 și facturile la energie, ca pensiile vor crește cu 12,5% de la 1 ianuarie anul viitor. Pe langa majorarea care se va aplica tuturor pensiilor, cei cu pensii mici vor primi un ajutor din partea statului. Astfel, cei cu pensii sub 1.500 de lei vor primi un ajutor de 1.000 de lei, 800 de lei pentru cei cu pensii intre 1500 si 2500 si 600 de lei pentru cei cu pensii intre 2500 – 3000 de lei. Majorarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției de guvernare au stabilit luni seara, 21 noiembrie, in cadrul unei ședințe in care au discutat despre pensii, ajutoarele sociale oferite persoanelor vulnerabile, bugetul de stat pe 2023 și facturile la energie, ca pensiile vor crește cu 12,5% de la 1 ianuarie anul viitor. Informația,…

- Potrivit unor surse, liderii celor trei partide se intalnesc pentru o noua runda de discuții legate de pensii. Subiect de mari controverse intre liberali și social democrați. De multe ori s-a spus ca acesta ar fi motiv de spargere a coaliției. Pe masa discuțiilor s-ar putea afla, de asemenea, și alte…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat luni, in plenul Camerei Deputatilor, despre proiectul privind pensiile speciale , jalon in PNRR, ca in baza raportului elaborat de Banca Mondiala se lucreaza acum la intocmirea proiectului, care in curand va fi trimis spre Guvern spre aprobare, catre CSM, spre…

- Guvernul anunta vouchere pentru romani pentru a trece iarna. Anuntul a fost facut de premierul Nicolae Ciuca, iar ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat vineri, la Antena 3 CNN despre ce este vorba mai exact.

- Marius Budai le-a facut o promisiune persoanelor vulnerabile, avand in vedere situația economica actuala din Romania. Astfel, ministrul Muncii a insistat pe faptul ca nu poate avansa un procent de majorare a pensiilor pana cand nu va fi aprobat bugetul, dar ca acest procent nu va fi in niciun caz mai…

- Procentul de majorare a pensiilor trebuie sa se incadreze in posibilitatile bugetare si nu ar trebui sa fie mai mare de 11%, a declarat, joi, prim-ministrul Nicolae Ciuca, dupa vizita de la platforma industriala Dacia Mioveni, informeaza Agerpres.Intrebat daca s-a stabilit un procent clar privind majorarea…

- Pensiile și salariile vor crește in 2023, conform premierului Nicolae Ciuca care a facut astfel anunțul zilei. Premierul a spus ca o creștere mai mare de atat a pensiilor nu este posibila. Toate detaliile interesante pentru toți romanii, disponibile in randurile de mai jos ale articolului. Cresc pensiile…

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie, la 3.000 lei, majorarea pensiilor urmand a fi de maximum 11%, in functie de bugetul pe anul viitor, au precizat, sambata, surse politice citate de News.ro. Majorarile pensiilor si ale salariului minim urmeaza sa fie incluse in proiectia…