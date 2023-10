Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de delfini au fost gasiți morți in Amazonia braziliana, pe fondul unei secete istorice și a unor temperaturi record ale apei, care au depașit in unele locuri 102 grade Fahrenheit (39 de grade Celsius), relateaza duminica, 1 octombrie, CNN.Toate cadavrele delfinilor au fost descoperite in…

- Este doliu in lumea filmului mondial, dupa anunțul morții actorului Sir Michael Gambon. Anunțul a fost facut in cursul acestei zile de catrefamilia sa. Sir Michael Gambon, actorul care l-a jucat pe Dumbledore Celebrul actor britanic, Sir Michael Gambon a fost cunoscut mai ales pentru ca l-a interpretat…

- Legenda spune ca momentul in care iți pui o dorința poate influența daca aceasta se va implini sau nu. Cand sufli in lumanarile de pe tort, se pune o dorința, cand ghicești pe care obraz ți-a picat geana se pune o dorința și tot așa. Totuși, nu trebuie uitate dorințele din noaptea de Anul Nou, despre…

- Lumea teatrului este mai saraca in urma vestii triste a trecerii in neființa a unei cunoscutei actrițe, care s-a stins din viața la varsta de numai 56 de ani. Aceasta veste a lasat un gol profund in lumea artistica romaneasca, iar colegii și prietenii sai i-au adus un omagiu emoționant pe rețelele sociale,…

- Acest articol este, in fapt, o extensie a unei idei pe care am detaliat-o in capitolul 6 din cartea „Calatorie la granițele gandirii” in care vorbesc despre de ce nu exista realitate obiectiva. Cred ca merita citit tot capitolul, care nu e prea lung, dar in esența este vorba despre faptul ca susțin…

- Este doliu in lumea științei! Cunoscutul om de stiinta britanic Ian Wilmut, a carui echipa a intrat in istorie odata cu prima clonare reusita a unui animal, oaia Dolly, s-a stins din viața la varsta de 79 de ani. Decesul sau a fost anunțat, in cursul zilei de luni, de fosta sa universitate. Cine a fost…

- Fundașul echipei naționale de fotbal feminin a Republicii Moldova, Violeta Mițul, a murit la virsta de 26 de ani. Anunțul a fost facut de Federația Moldoveneasca de Fotbal, potrivit careia tinara a suferit un tragic accident in timpul unei escale la munte, unde era plecata alaturi de coechipierele de…

- Luciano Spalletti, in varsta de 64 de ani, va prelua conducerea tehnica a nationalei Italiei, de la care a demisionat recent Roberto Mancini, informeaza Gazzetta dello Sport, potrivit news.ro.“Luciano Spalletti a spus da pentru a prelua echipa nationala, iar FIGC urmeaza sa anunte acest "da" maine”,…