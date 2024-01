Stiri pe aceeasi tema

- Compania HiSky a fost infiintata in anul 2020 in Republica Moldova de Iulian Scorpan, fost director general al Air Moldova. Ultimele zboruri directe intre Romania si SUA au avut loc acum 20 de ani, cand in noiembrie 2003 compania aeriana de stat Tarom a renuntat la aceste rute transoceanice. ”Incepand…

- Conform MAE, Romania a sustinut adoptarea unei declaratii a Uniunii Europene pe aceasta tema."Romania isi exprima ingrijorarea fata de utilizarea in crestere, la nivel global, a operatiunilor cibernetice in context electoral, amplificate de interferenta in spatiul informational, in scopul de a submina…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca autoritatile au facut ”supraplin” in ceea ce priveste stocurile de gaze pentru iarna aceasta, el aratand ca s-au inmagazinat 3,3 miliarde de metri cubi. Conform ministrului, intr-o iarna ”normala”, cu cel mult doua episoade de ger pe luna, Romania nu…

- Romania vrea sa aprovizioneze cu gaze naturale Republica Moldova și Ucraina, daca vor avea probleme de alimentare in sezonul rece. Anunțul a fost facut de catre ministrul Energiei, in contextul in care depozitele de gaze ale țarii noastre sunt suprapline.

- Daca vor exista probleme de alimentare cu gaze naturale in sezonul rece pentru Republica Moldova și Ucraina, Romania ar vrea sa le aprovizioneze. Anunțul a fost facut de ministrul Energiei, Sebastian Burduja, in contextul in care țara noastra are depozitele suprapline in acest moment și vrea sa devina…

- Eliberarea carților de identitate barometrice cu CIP ar putea intarzia, iar ​Ministerul Afacerilor Interne nu mai poate face o estimare asupra momentului inceperii emiterii noilor documente, potrivit HotNews. Totul are legatura cu procedurile de achizitie publica derulate de Imprimeria Naționala, in…

- Lovitura pe piața media din Romania. Anunțul facut de Antena 1 in legatura cu plecarea celor trei jurați ai emisiunii Chefi la Cuțite a luat prin surprindere pe toata lumea. Astfel, Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea vor fi inlocuiți in celebra emisiune. Cine ar urma sa le ia locul…

- Documentat pentru intenția de transportare ilicita a unui lot comercial de hrana pentru animale Funcționarii postului vamal Leușeni au supus controlului de specialitate un mijloc de transport, ce se deplasa din Romania spre Republica Moldova. Șoferul, un nerezident in varsta de 46 de ani, a comunicat…