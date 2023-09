Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii informeaza ca 583 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil. Potrivit Ministerului Sanatatii, la ATI sunt internati 45 de pacienti, 28 dintre acestia fiind nevaccinati impotriva SARS-CoV-2. Din totalul pacientilor internati in prezent, 110 sunt minori,…

- Un numar de 25 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in saptamana 14 – 28 august, cu Pfizer Omicron adaptat la noile tulpini de coronavirus, ser a carui administrare a inceput pe 28 noiembrie 2022. De la inceputul campaniei de vaccinare, in 27 decembrie 2020, au fost administrate 16.923.477 de doze…

- Zece persoane au fost arestate preventiv, dupa ce au ascuns in cuști sudate sub șasiul autoutilitarelor cetațeni din Bangladesh, pentru a-i trece fraudulos frontiera cu Ungaria.Judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Tribunalului Alba a dispus vineri arestarea preventiva a inculpaților, pentru…

- Piperea și actualul europarlamentar Cristian Terheș sunt capii de lista ai AUR pentru europarlamentarele de anul viitor. Lista va fi prezentata sambata seara, in cadrul unui eveniment cu susținatorii ce va avea loc in București.Alianța pentru Unirea Romanilor iși va prezenta sambata seara candidații…

- La 13 ani de la decesul Madalinei Manole, un vestit profiler FBI, Mihaela Brooks, a susținut, pe Facebook, in dialogul video cu jurnalistul de investigații Sorin Ovidiu Balan, ca are probe solide care dovedesc ca solista nu s-a sinucis. Aceasta cere redeschiderea controversatului dosar și vine cu puternice…

- Efectul de bula de pe rețelele de socializare protejeaza și alieneaza. El iți ofera confortul psihic al pozițiilor confirmate in bucla, dar și izolarea mentala a celui care - devenind previzibil in gusturi și comportament - devine carne de tun propagandistica sau ținta neputincioasa in fața dușurilor…