Anunț pentru bucureșteni: Cum va circula tramvaiul 41 va în noaptea de Înviere Tramvaiele liniei 41 vor circula la un interval de 35 de minute in noaptea de Inviere, iar tramvaiele liniei 1/10 vor functiona dupa programul perioadei de noapte, a decis Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov (TPBI). Totodata, in perioada Sarbatorilor Pascale, programul de circulatie a tuturor liniilor revine la normal. Astfel, intervalul de succedare intre doua vehicule consecutive va fi mai mic, asa cum era inaintea masurilor de limitare a circulatiei pe raza administrativa a Capitalei. Pe de alta parte, incepand cu data de 4 mai 2021, odata cu reluarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

