Anunț oficial: Numărul vaccinaților anti-COVID l-a depășit pe cel al infectaților „Este o zi importanta pentru Romania. Astazi, la ora 13:00, numarul persoanelor vaccinate a depașit numarul celor infectate cu virusul SARS-CoV-2. Ritmul in care se deruleaza campania de vaccinare pana la acest moment ne confirma atingerea obiectivului dorit, acela de a imuniza populația intr-un timp cat mai scurt. Le mulțumesc tuturor pentru opțiunea de a se vaccina și, in egala masura, celor care depun un efort considerabil pentru ca procesul de vaccinare sa se desfașoare cu eficiența, intr-un mediu favorabil și sigur”, afirma medicul Valeriu Gheorghița, președintele CNCAV. Basescu se ia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

