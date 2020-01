Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul de la Spitalul Floreasca unde o femeie a luat fos pe masa de operație s-a produs din cauza unei erori umane, informeaza Ministerul Sanatații, precizand ca chirurgul Mircea Beuran a incalcat 10 obligații din cele 33, asumate prin contractul de administrare al secției.

- Ministerul Sanatații anunța ca Mircea Beuran a fost demis de la șefia Secției de Chirurgie din Spitalul Floreasca, dupa ce cercetarea efectuata de conducerea unitații arata femeia a ars din cauza unei erori umane a echipei operatorii. Medicii, asistentele și spitalul au primit amenzi de 30.000 lei,…

- Asistentele, brancardierii si anestezistul implicați in cazul femeii arse pe masa de operatie la Spitalul Floreasca vor fi primii audiati de procurori. Chirurgul Mircea Beuran a fost lasat ultimul pe...

- Anchete multiple, in cazul pacientei care a luat foc pe masa de operație, la Spitalul Floreasca, iar duminica a murit. Accidentul este acum anchetat atat din punct de vedere profesional și administativ, cat și penal. In aceasta dimineața, la Spitalul Floreasca, Corpul de Control al ministrului Sanatații…

- Pacienta in varsta de 66 de ani arsa in timpul unei interventii chirurgicale la Spitalul Floreasca a decedat duminica seara, iar cazul a ajuns la Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei. Ministerul Sanatatii transmite condoleante familiei femeii, iar ministrul Victor Costache isi exprima speranta…

- Electro-bisturiul folosit in cazul pacientei de 66 de ani care a ars ca o torta pe masa de operatii a spitalului Floreasca avea interdictia de a fi utilizat in combinatie cu biocidul pe care medicii i l-au aplicat bolnavei, spune secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan. La randul…

- Anunț de ultima ora! Primele masuri luate de ministrul Sanatații, Victor Costache, in cazul pacientei arse pe masa de operație, duminica trecuta, la Spitalul Floreasca. Primele masuri luate de ministrul Sanatații, in cazul pacientei arse pe masa de operație O pacienta a luat foc pe masa de operație,…

- Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, persoana desemnata sa se ocupe de verificarile la Spitalul Floreasca, dupa ce o pacienta a luat foc pe masa de operatie, spune ca chirurgul Mircea Beuran a semnat protocolul operator al interventiei chirurgicale in care a fost implicata femeia.