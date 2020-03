"A fost publicata ordonanta de urgenta privind reglementarea somajului tehnic in aceasta seara si incepand de maine angajatorii care doresc sa depuna solicitari pentru decontarea platilor prin aceasta facilitate acordata de stat pentru angajatii care au contracte de munca suspendate pot depune aceste documente la Ministerul Muncii, respectiv in baza unei simple declaratii pe propria raspundere, ce va fi pusa in transparenta imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial a acestei ordonante", a declarat Ionel Danca la finalul sedintei de guvern.