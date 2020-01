ANUNȚ LICITAȚIE FINANȚE ADVERTORIAL. Ministerul Finantelor Publice. Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Timisoara. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Caras Severin – Colectare. Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Fizice. Dosar de executare nr.: ID 30974038. Nr. 1313 / 15.01.2020. Anuntul privind vanzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. In temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca, in ziua de 07, luna… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va... The post Anunț privind vanzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile – licitație teren extravilan in loc. Beregsau Mare appeared first on…

- Peste 100 de percheziții in București și 25 de județe au avut loc miercuri dimineața la persoane si institutii banuite ca au facut achiziții fictive in valoare de 2 milioane de euro. Achizițiile s-au facut de la firme care nu au personal angajat, administrate de aceleași persoane fizice. Printre…

- In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va... The post Anunt privind vanzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile – licitatie imobil și teren curți construcții in Recaș appeared first…

- In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare... The post Anunt privind vanzarea de bunuri imobile/ansamblului de bunuri imobile – licitatie teren si casa in Giroc appeared first on Renasterea banateana…

- ​Marcel Ciolacu a declarat ca social-democrații nu vor lua apararea lui Dorel Caprar, Florin Tripa și Ioan Chisalița în ancheta desfașurata de DNA. Liderul interimar al PSD a precizat ca cei trei pot fi urmariți penal, noteaza Mediafax. "Astazi (luni - n.r.) de dimineața am vorbit cu domnul…

- In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare... The post Anunt privind vanzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile – casa si teren in Recas appeared first on Renasterea banateana .

- N-am mai fost demult pe Valea Țerovei. Dar mașina mea a inceput sa acuze probleme la „articulații“ și avea nevoie de un consult și ceva tratament. E și batrana, ce-i drept, dar nici starea drumurilor reșițene n-o menajeaza deloc. Pe Valea Țerovei am eu un mecanic care m-a servit prompt și…

- FOTO – Arhiva Municipiul Dej prin autoritatea executiva Primarul municipiului Dej, cu sediul in Dej, str. 1 Mai, nr. 2 prin aparatul propriu de specialitate Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice, Urmarire si Executare Creante, in temeiul art. 250, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura…