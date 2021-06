Avand in vedere o decizie a CNSU care prevede o limita de ocupare de 70% din capacitatea bazinelor de inot, autoritațile din Mioveni anunța ca la Bazinul Didactic de Inot din Mioveni se accepta un numar maximum de 5 persoane/culoar (25 persoane/bazin). Ședința are o durata de 50 de minute și include bazin și sauna. […] Articolul Anunț important privind Bazinul de la Mioveni apare prima data in Observator de Argeș .