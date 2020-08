Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, anunț important: „Cel mai probabil vom prelungi starea de alerta. Nu mai analizam nicio restricție suplimentara!”. Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca Guvernul va prelungi „cel mai probabil” cu alte 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul țarii. Este pentru a treia oara…

- Starea de alerta ar urma sa fie din nou prelungita in Romania, sustine premierul Ludovic Orban. Acesta a explicat ca decizia va fi luata in funcție de evoluția cazurilor de coronavirus din țara noastra.

- Guvernul Orban adopta miercuri hotararea privind prelungirea starii de alerta in Romania. Propunerile privind masurile in vigoare pentru urmatoarea perioada au fost stabilite in ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Actuala stare de alerta expira in 16 iulie și este prelungita cu…

- Romania va intra din data de 16 iulie in alte 30 de zile de stare de alerta, potrivit hotararii luate de Guvernul Orban. Prelungirea starii de alerta nu va veni cu noi restricții, dupa cum arata sursele oficiale pentru Libertatea : „Guvernul nu ar dori sa introduca restrictii suplimentare, pe langa…

- Guvernul a decis prelungirea starii de alerta, cu 30 de zile, incepand de miercuri 17 iunie, dar autoritațile au anunțat ca vor fi implementate, totodata, și masuri de relaxare, cea de-a patra etapa de ridicare a unor restricții urmand sa inceapa la 1 iulie.

- Guvernul Orban se reuneste in sedinta, joi, incepand cu ora 18.00, potrivit unor surse oficiale, in discutie urmand sa se afle decizia privind prelungirea starii de alerta. Astfel, pe ordinea de zi se afla Hotararea prin care Guvernul doreste sa prelungeasca starea de alerta cu inca 30 de zile. Executivul…

- Starea de alerta in Romania se prelungește! Anunțul a fost facut de președintele Klaus iohannis, in urma cu puțin timp. Președintele Klaus Iohannis a prelungit starea de alerta din Romania, care expira pe 14 iunie, dupa discuțiile pe care le-a avut marți, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban,…

- Romania a ieșit din starea de urgența, insa imediat a intrat in starea de alerta, iar aceasta a venit cu reguli stricte! Romanii sunt obligați sa poarte asupra lor masca de protecție in orice spațiu inchis in care iși desfașoara activitatea.